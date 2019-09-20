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  3. Çekilen fotoğraflar için ortalığı ayağa kaldırmıştı! Sertap Erener'den flaş hamle

Çekilen fotoğraflar için ortalığı ayağa kaldırmıştı! Sertap Erener'den flaş hamle

Çekilen fotoğraflar için ortalığı ayağa kaldırmıştı! Sertap Erener'den flaş hamle

Sertab Erener, Bodrum’daki villasının bahçesinde fotoğraflarını çeken gazeteciyi “Mahremiyetim ihlal edildi” diyerek dava etmişti. Erener, şikayetinden vazgeçince gazeteci hakkında beraat kararı verildi

Geçtiğimiz yıl eşi Emre Kula ile Bodrum'da tatil yapan Sertab Erener, Yakaköy'deki villalarının tadilatı sırasında bahçede görüntülenmişti. Erener, medyada yer alan bu fotoğraflar için "Mahremiyetim ihlal edildi" diyerek savcılığa başvurmuştu.

Ünlü şarkıcı; savcılığa, bahçesinde çekilen fotoğrafların özel hayata saldırı ve mahremiyetin ihlali olduğunu, kamuya kapalı bir alanda rızaları dışında görüntülendiklerini belirterek şikayetçi oldu. Soruşturma başlatan savcılık, gazeteciyi ifadeye çağırdı. Gazeteci, çiftin ünlü olduğunu ve uygunsuz bir fotoğrafın yayınlanmadığını söyledi. Ancak savcılık, bahçenin kamuya kapalı bir alan olduğunu, mahremiyetin ihlal edildiğini ve fotoğrafların genel yarar kriterine uymadığını belirtip dava açtı. Kenan İmirzalıoğlu da, sevgilisiyle teknede çekilen fotoğrafları için açtığı tazminat davasını kazanmıştı. Mahkeme, 'Ünlülerin evleri dışında da özel hayatı vardır' kararı vermişti.

'ÖZÜR DİLEDİ'

Erener, gazeteci hakkında devam eden davada avukatları aracılığıyla şikayetini geri çekti. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında Erener, "Muhabirle telefon görüşmemiz neticesinde özür dilemiş olması nedeni ile şikayetimizden vazgeçtik" demesi üzerine mahkeme, sanığın beraatına karar verdi.

SABAH

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