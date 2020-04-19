Çaycı Hüseyin kimdir, kaç yaşında? Çaycı Hüseyin diye tanıdığımız Alpaslan Özmol nereli? İşte hakkında merak edilenler

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Çaycı Hüseyin karakteriyle ünlenen Alpaslan Özmol hakkında araştırmalar yapılıyor. Çaycı Hüseyin kimdir, kaç yaşında? Çaycı Hüseyin diye tanıdığımız Alpaslan Özmol nereli? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Çaycı Hüseyin 19 Nisan 1976 tarihinde Almanya'nın Hamburg şehrinde dünyaya geldi. İşte hakkında merak edilenler..

ÇAYCI HÜSEYİN KİMDİR?



19 Nisan 1976 tarihinde Almanya'nın Hamburg şehrinde dünyaya geldi. Şimdiye kadar 20 civarında film ve dizide rol alan Alparslan Özmol, Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Çaycı Hüseyin rolüyle ün kazandı. 2006 yılında Sınav (Kantinci Seyfo), 2012 yılında Laz Vampir Tirakula (Damar Osman), 2015 yılında Hep Yek (Adem) ve 2016 yılında Temel ile Dursun İstanbul’da (Kara Hüsnü) adlı sinema filmlerinde rol aldı.

1999 – 2003 – Ayrılsak da Beraberiz (Çaycı Hüseyin)

2000 – Kahkaha Show

2002 – En Son Babalar Duyar (Hüseyin)

2002 – Reyting Hamdi

2002 – 2004 – Çocuklar Duymasın (Çaycı Hüseyin)

2004 – En İyi Arkadaşım (Astıra)

2005- Saklambaç (Satır)

2006 – Güldünya (General Siton)

2007 – Düş Yakamdan (Hıdır)

2007 – Hakkını Helal Et (Emin)

2008 – Komedi Türk (Alparslan)

2008 – Pulsar (Hırsız Mecit)

2008 – Çorap Söküğü (Alaprslan)

2009 – Yalancı Romantik

2008 – 2013 – 2017- Çocuklar Duymasın

2012 – 2015 – Yeşil Deniz (Kundakçı Bahattin)