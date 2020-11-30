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  • Çatı Katı Aşk'tan aniden ayrılmıştı... Ezgi Şenler'in yeni dizisi belli oldu!
30 Kasım 2020 Pazartesi 12:56 | Son Güncelleme:

Çatı Katı Aşk'tan aniden ayrılmıştı... Ezgi Şenler'in yeni dizisi belli oldu!

Çatı Katı Aşk'tan aniden ayrılmıştı... Ezgi Şenler'in yeni dizisi belli oldu!

Çatı Katı Aşk dizisinde başrol oynayan, ancak dizi final yapmadan önce projeden ayrılan oyuncu Ezgi Şenler'den hayranlarına müjdeli haber geldi. Şenler'in yeni dizisi belli oldu.

Geçen aylarda final yapan Çatı Katı Aşk dizisi, bitmeden önce çok önemli bir başrol değişikliğine gitmişti. Çatı Katı Aşk dizisinde 'Ayşen Yılmaz' karakteri ile yer alan Ezgi Şenler, diziden ayrılmış ve yerini Selin Şekerci'ye bırakmıştı.

Çatı Katı Aşk dizisine en çok gelen eleştiri başrol oyuncularının uyumsuzluğuydu. Dizide Furkan Andıç ile Ezgi Şenler’in uyumsuz olduğu bir çok eleştirmen tarafından da dillendirilmişti. Şenler'in bu nedenyle yapıma veda ettiği öne sürülmüştü.

YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

Güzel oyuncunun yeni projesi ise belli oldu. Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ezgi Şenler, Tims&B'nin "Teşkilat" adlı dizisinin kadrosuna katıldı.

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