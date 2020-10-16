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  • Çatı Katı Aşk'ta Şirin geldi, tüm dengeler değişti
16 Ekim 2020 Cuma 14:39 | Son Güncelleme:

Çatı Katı Aşk'ta Şirin geldi, tüm dengeler değişti

Çatı Katı Aşk'ta Şirin geldi, tüm dengeler değişti

Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Çatı Katı Aşk'ta Şirin geldi, tüm dengeler değişti. Çatı Katı Aşk dizisinde, Ayşen karakterine hayat veren Ezgi Şenler'in ayrılığının ardından öne çıkan isim Şirin karakteri ile Selin Şekerci oldu. Şekerci'nin kadroya dahil olması ile birlikte dizi daha eğlenceli bir hal aldı.

Çatı Katı Aşk dizisinde Şirin geldi, tüm dengeler değişti. Dizide Ayşen karakterine hayat veren Ezgi Şenler’in ayrılmasının ardından kadroya Selin Şekerci Şirin karakteri ile dahil oldu. Şekerci’nin kadroya katılmasının ardından daha eğlenceli bir hal alan Çatı Katı Aşk, ekranda kalma mücadelesinde direnmeye devam ediyor.

Dizinin reytingleri düşük olsa da hatırı sayılır bir izleyici kitlesine hitap ediyor. Furkan Palalı, Nilay Deniz ve Yiğit Kirazcı’nın da yer aldığı dizinin 15. bölümünde ilginç olaylar yaşanmaya devam ediyor.

Şirin karakterinin yine öne çıkacağı yeni bölümden yeni görüntüler de yayınlandı.

Şirin, Yılmaz ailesine kendisini sevdiriyor! Maceralar ise seyir değiştiriyor. Ateş ve Şirin kendilerini tehlikeli bir durumun ortasında buluyor!


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