Çatı Katı Aşk'ta Şirin geldi, Ayşen gitti! Ezgi Şenler diziden gönderildi!

Kanal D'de yayınlanan Çatı Katı Aşk dizisinin dün akşam ekrana gelen 14. bölümünde Ayşen karakteri diziden ayrıldı. Karakterin diziden çıkarılması için senaryoya böyle bir ekleme yapılmıştı ama aslında durum başkaydı.

Kimi izleyiciler Ayşen ile Ateş karakterini yakıştırmıyor, kimileri Ezgi Şenler’i role uygun bulmuyordu.

Hafta içi dizinin fragmanında Selin Şekerci’nin görülmesiyle birlikte sosyal medyada tartışmalar başlamış ve Ezgi Şenler’in gideceğine işaret edilmişti. Şirin karakteri ile bir anda ortaya çıkan Selin Şekerci diziye hızlı bir giriş yaparken, Ateş ve Ayşen aşkı da son buldu.

Bu durumu çok haksız bulan izleyici tepki verirken, Selin Şekerci’nin gelişine sevinenler de var tabii ki… Hatta ilk bölümde Ateş’i zor bir duruma sokan, sonra onu sevgilisi gibi gösterip bir anda öpen, ortalığı karıştıran Şirin karakteri, diziye yeni bir heyecan getirecek.

İlerleyen bölümlerde dizide Şirin ve Ateş’in yakınlaşmasına şahit olunacak gibi duruluyor. Zira Tıp öğrencisi olan Şirin, Ateş’in dikkatini çoktan çekmeyi de başardı.

Ateş ile son bir konuşma yapan Ayşen’in sözleri ise herkesin içini acıttı. Hiç bir şeyin değişmeyeceğini anlayan Ayşen, son sözlerini söyleyerek Ateş ile ilişkisini bitirdi ve annesiyle birlikte gitti.