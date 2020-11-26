26 Kasım 2020 Perşembe 14:17 | Son Güncelleme:
Çatı Katı Aşk'ın yıldızı Pelin Öztekin'in yeni imajı sosyal medyayı salladı
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, en son Kanal D ekranında yayınlanan Çatı Katı Aşk dizisiyle izleyici karşısına geçmişti. Süheyla karakterine hayat veren oyuncu, yaz ekranında başlayan dizide başarıyla rol aldı.
Sezon dizilerinin başlaması ile birlikte reytingleri düşen Çatı Katı Aşk yayından kaldırıldıktan sonra, sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken ünlü oyuncu, yeni imajıyla da sosyal medyayı salladı.
Afrika örgüsü yaptıran oyuncu, takipçilerinden çok olumlu yorumlar aldı. “Güzele ne yakışmaz” diye yorum bırakan hayranlar, Pelin Öztekin’in yeni imajını çok beğendiklerini ifade ettiler.
Öztekin ise esprili bir mesaj ile bu değişikliği duyurdu:
Paylaşıma çok sayıda beğeni geldi ve “Çok yakışmış, çok güzel olmuşsun” diye yorumlar bırakıldı.
Pelin Öztekin’in Çatı Katı Aşk’tan sonra yeni bir projede yer alıp almayacağı da hayranları tarafından merakla bekleniyor.