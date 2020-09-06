Çatı Katı Aşk'ın yıldızı Nilay Deniz'in makyajsız hali şaşırttı!

Çatı Katı Aşk dizisinde Yasemin karakterine hayat veren Nilay Deniz'in makyajsız hali şaşırttı. Özel hayatı merak edilen güzel oyuncunun sıfır makyaj pozları sosyal medyayı salladı. Güzelliği ile dikkat çeken oyuncunun makyajsız hali takipçilerinden tam not aldı.

İŞTE NİLAY DENİZ'İN MAKYAJSIZ POZLARI

NİLAY DENİZ KİMDİR?

Nilay Deniz, 3 Mayıs 1993 tarihinde Aydın'da dünyaya gelmiştir. Tam adı Kıymet Nilay Deniz'dir. Aslen Aydın'lıdır. Babası da oyuncu olan Nilay Deniz, annesinin isteği ile oyuncu olmuştur.

Oyunculuk eğitimi alan Nilay Deniz, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, ardından Ah Neriman, Güneşi Beklerken, 20 Dakika, Mor Menekşeler, Hayata Beş Kala, Aşk Yeniden, Dayan Yüreğim ve Ateşböceği dizilerinde rol almıştır.

Şu sıralar Çatı Katı Aşk dizisinde Yasemin karakterini canlandıran Nilay Deniz, 2017 yılında Görüntü Yönetmeni Erçin Karabulut ile evlenmiştir. 1.72 metre boyunda olan Nilay Deniz, Boğa burcudur.