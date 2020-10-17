Çatı Katı Aşk'ın Şirin'i Selin Şekerci ortalığı karıştırdı!

Çatı Katı Aşk'ta Ayşen karakterine hayat veren Ezgi Şenler'in diziden ayrılmasıyla diziye yeni bir isim dahil oldu. Selin Şekerci Şirin karakteri ile Çatı Katı Aşk'a katıldı. Selin Şekerci’nin canlandırdığı Şirin karakteri izleyiciler tarafından çok beğenilirken, kim olduğu ise büyük merak konusu olmuştu..

Peki, mahalleye gelişi ile tüm dengeleri alt üst eden Şirin gerçekte kimdir; Yasemin’in amcasının kızı olan Şirin duygularını kolay kolay belli edemeyen bir karakterdir.

Yapımını Mia Yapım, yapımcılığını ve proje tasarımını Banu Akdeniz’in üstlendiği Çatı Katı Aşk, yeni bölümleri ile her Cumartesi akşamı saat 20.00’de izleyicisiyle buluşacak.



