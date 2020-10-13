Çatı Katı Aşk'ın Şirin'i diziye eğlence kattı. Kanal D ekranında izleyicilerle buluşmaya devam eden Çatı Katı Aşk dizisi düşük reytinglerine rağmen ekran macerasını devam ettiriyor. Selin Şekerci’nin diziye Şirin karakteri ile katılması önemli bir gelişmeyi de beraberinde getirdi. Dizi çok daha eğlenceli bir hal aldı.

Furkan Andıç ile Selin Şekerci’nin yakın arkadaş olmaları ve diziye yüksek bir enerji katmaları da dikkatleri çekiyor.

Ezgi Şenler’in diziden ayrılmasından rahatsız olan ve haksızlık yapıldığını düşünen izleyiciler de bulunuyor. Ancak Selin Şekerci’nin gelişi ile daha heyecanlı olmaya başlayan dizi, izleyicinin de ilgisini daha çok çekiyor.

Çatı Katı Aşk’ın 15. yeni bölümünden ilk görüntüler yayınlandı. Selin Şekerci’nin ne kadar hareket getirdiği ve Furkan Andıç ile de ne kadar iyi bir ikili olduğu ilk fragmanda görülüyor.

Sosyal medyada da bu değişimin ardından diziye renk gelmesi, hem heyecanın hem de komedinin artması memnuniyet yarattı. Birçok kişi, “Artık diziyi izleyebilirim, bölümler daha eğlenceli ve renkli” diye yorumlarda bulunuyor.



