Çatı Katı Aşk final yapıyor!

Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Nilay Deniz ve Yiğit Kirazcı’nın başrollerinde yer aldığı dizinin son bölümlerinde Ezgi Şenler ayrılırken, yerine Selin Şekerci kadroya dahil olmuştu. Ancak bu değişiklik reytingleri değiştirmedi. Dizi Cumartesi günü yayınlanacak 16. bölümüyle ekranlara veda edecek.

Çatı Katı Aşk dizisi, Perşembe akşamlarından Cumartesi akşamlarına alınarak yoluna devam etmesi sağlandı. Ancak bu da yetmedi. Ezgi Şenler’in canlandırdığı Ayşen karakteri sorun gibi gösterildi. Ancak bu da doğru değildi. Selin Şekerci’nin Şirin karakteri ile diziye bir dinamizm ve eğlence getirdiği de kesin.. Ancak bu da kurtuluş için çare olmadı.

Kanal D, düşük reytingler sonrası dizi hakkında final kararı aldı. 24 Ekim Cumartesi akşamı yayınlanacak olan 16. bölüm Çatı Katı Aşk için final olacak… Dizinin hayranları üzüntülü.