Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı, Nilay Deniz'in başrolde oynadığı Çatı Katı Aşk dizisinde geçtiğimiz haftalarda oyuncu değişikliği yapılmıştı. Çatı Katı Aşk dizisinin 14. bölümünde Ayşen karakteri (Ezgi Şenler) diziden ayrılmış, yerine Selin Şekerci gelmişti. Ancak dizi için final kararı alındı. Dizi hayranları "Çatı Katı Aşk final mi yapıyor? Çatı Katı Aşk neden final yapıyor?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı...

ÇATI KATI AŞK FİNAL FRAGMANI YAYINDA







ÇATI KATI AŞK NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Çatı Katı Aşk dizisinin neden final yaptığına ilişkin bir açıklama yapılmadı. İstenilen reyting başarısının yakalanamadığı ve bu nedenle ekranlara veda ettiği düşünülüyor.

ÇATI KATI AŞK FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ateş ve Şirin'in tedavi etmeye çalıştıkları adam hayatını kaybedince ikilinin başı fena halde derde giriyor. Bu durumdan kurtulmaya çalışırken olaylar ise silsile halinde ters gitmeye başlıyor.

Demir ve Yasemin'in aşkı ise gün geçtikçe büyüyor. Demir Ateş'i korumaya çalışırken dayak yiyor.

Gülriz, Emin'e yılların itirafını yapıyor! Ateş'in kendi oğlu olduğunu öğrenen Emin ne yapacak?