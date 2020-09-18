Çatı Katı Aşk dizisinde aşk bacayı sarıyor. Kanal D'nin sevilen ve ilgi ile takip edilen dizisi Çatı Katı Aşk'ın 11. bölüm 2. fragmanı geldi. şıklar hayattan güzel bir gün çalıyorlar. Demir’in doğum günü partisi Ateş’lerin yatta devam eder. Aşıklarımız kaçamak zamanlar yaşayarak geceyi güzel değerlendirir.

Süheyla ile Şuayip’in kendilerini yatta yakalama ihtimalleri karşısında ise, köşe kapmaca oynuyorlar. Ateş & Ayşen, Yasemin & Demir birbirlerine daha da yakınlaşarak sırlarının ortaya çıkmasına zemin hazırlıyorlar.





ÇATI KATI AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşen ve Demir, yalıda kapana sıkışmıştır. Gizlice girdikleri yalıdan çıkmaya çalışırlar. Her hamleleri onları Asaf'a çıkartır. Ateş ve Yasemin'in de çabaları sonuçsuz kalınca iki kardeş yalıda gecelemek zorunda kalır. Sabah olunca hızlı davranan Ayşen ve Demir yalıdan çıkmayı başarırlar; fakat, evde onları öfkeli bir sürpriz bekler. Yılmaz Ailesi - özellikle Celal- haber vermeden ortalıktan kaybolan abi kardeşi sorguya çeker.

Ayşen, abisi Demir'in doğum günü olduğunu hatırlar. Herkesi organize ederek ona sürpriz bir doğum günü partisi planlar. Yer olarak da yalı belirlenir. Asaf'ın yurt dışında olmasını fırsat bilen Ateş partiyi yalıya taşımayı başarır. Aşıklarımız dışında partide Süheyla ve Şuayip de bulunmaktadır. Aşıklar parti sonuna doğru köşelere çekilip romantik anların tadını çıkartmaktadırlar. Öpüşme raddesine geldiği sırada evin içinde tuvaleti arayan Süheyla kendisini şok eden bir şey görür.