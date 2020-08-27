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  3. Çatı Katı Aşk 7. bölüm özeti...
27 Ağustos 2020 Perşembe 19:09 | Son Güncelleme:

Çatı Katı Aşk 7. bölüm özeti...

Çatı Katı Aşk 7. bölüm özeti...

Kanal D ekranlarında dün akşam Çatı Katı Aşk dizisinin 7. bölümü yayınlandı. Mia Yapım imzalı dizi Çatı Katı Aşk 9 Temmuz tarihinden bu yana Perşembe akşamları izleyici ile buluşuyor.

Furkan Andıç ve Ezgi Şenler'in başrollerinde yer aldığı dizi Çatı Katı Aşk dün akşam 7. Bölümü ile izleyici ile buluştu. Yönetmen koltuğunda Barış Yöş'ün oturduğu Çatı Katı Aşk'ta dün akşam nefesler tutuldu.

ÇATI KATI AŞK 7. BÖLÜM ÖZETİ

Yaşadıkları özel andan sonra Ayşen’in daha fazla duygularını inkar edemeyeceğini düşünen Ateş artık Ayşen’le yaşayacakları ilişkinin önünde hiçbir engel kalmadığına emindir ancak Ayşen için işler daha da karmaşık hale gelmiştir. Ateş’e aşık olduğunu kabul etmesine rağmen bildiği gerçekler yüzünden ailesi ve Ateş arasında kalan Ayşen hayatının en zor kararını vermek üzeredir.

Diğer yandan Demir’in itirafı sonrası Yasemin söylediği yalanların altında ezilmekte ve daha fazla bu oyuna devam etmek istememektedir. Üstelik Ateş ve Ayşen’in yakınlaşması Yasemin’in Ateş’e olan güveninin sarsılmasına neden olur. Evsiz kalmamak için kabul ettiği bu oyunda artık tek başına kaldığını düşünen Yasemin’in imdadına Demir yetişir.

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