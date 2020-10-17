Çatı Katı Aşk 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çatı Katı Aşk 15. bölümde neler yaşandı?

Çatı Katı Aşk, her Cumartesi Kanal D ekranında yayınlanmaya devam ediyor. Geçen hafta diziye Selin Şekerci, Şirin karakteri ile dahil olmuştu. Çatı Katı Aşk'a heyecan katan Şirin'in başı beladan kurtulmuyordu. Mia yapım tarafından çekilen Çatı Katı Aşk 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ÇATI KATI AŞK 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çatı Katı Aşk 16. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanınca haberimize eklenecektir.

ÇATI KATI AŞK 15. BÖLÜM ÖZETİ

Çatı katındaki ateş söndürülmüş olsa da Demir’in gönlüne düşen ateş git gide alevini arttırmaktadır. Yasemin’in, Allah’ın emriyle Ateş’e istenmesi ikilinin arasındaki ilişkiyi git gide içinden çıkılmaz bir hale getirmektedir. Yasemin her ne kadar her şeyin bir oyun olduğunu hatırlatsa da Demir kıskanma konusunda kendine engel olamaz.

Şirin arkadaşından aldığı bir telefonla yaşlı bir hastaya pansuman yapmak için evden ayrılırken saatin geç olması sebebiyle Ateş onu yalnız bırakmak istemez. İkilinin sıradan bir pansuman diye gittikleri hasta pek bekledikleri gibi birisi çıkmaz ve gecenin devamı bizimkilerin canlarını kurtarma çabasına dönüşür. Gece boyu baş başa bir yaşam mücadelesi veren ikili Demir ve Yasemin’in yardımıyla peşlerindekilerden kurtulmayı başarır. Ama vicdanlarından kaçabilecekleri bir yer yoktur…