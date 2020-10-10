Çatı Katı Aşk 14. bölüm izleme linki! Çatı Katı Aşk 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Çatı Katı Aşk 10 Ekim Cumartesi akşamı yayınlanan 14. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yapımcılığını Banu Akdeniz, yönetmenliğini Fehmi Öztürk’ün üstlendiği dizi cumartesi günlerinin vazgeçilmezi oldu. Diziye 14. bölümde sürpriz yeni oyuncu dahil edildi. Selin Şekerci Çatı Katı Aşk’ta Şirin karakterine hayat verecek. İşte Çatı Katı Aşk 14. bölüm özeti ve 15. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar...



ÇATI KATI AŞK 14. BÖLÜM ÖZETİ

Yasemin’in ailesinin Yasemin’le, Ateş’in evli olduğunu öğrenmesi deprem etkisi yaratır. Ateş’in tarafında da işler karışır. Çünkü Gülriz de, Yasemin’in anne babasının Üzeyir ve Nedret olduğunu öğrenmiştir.

Ayşen ise, Şenay’ın annesi olduğunu öğrenmenin şokunu yaşarken, Ateş’in bunu bildiği ve gizlediğini düşünerek büyük bir hayal kırıklığıyla kendini odasına kapatır. Ateş, Ayşen’e onu kandırmadığını anlatmak için elinden geleni yaparken, Yasemin’e kızan anne ve babası memlekete dönme kararı alırlar. Ateş kendini Ayşen’e anlatamamanın gerginliğiyle yalnız kalmak ister. Tabii Ateş’in hangi isteği tam olarak gerçekleşmiştir ki bu da gerçek olsun? O gece tanıştığı Şirin’le olaylı bir gece geçiren Ateş’in isteği kısmen yerine gelir. Fakat hiç olmak istemeyeceği bir yerde, olmak istemeyeceği şekilde geceyi Şirin’le geçirmek zorundadır…

Gülriz, Üzeyir ve Nedret’e her şeye en baştan başlamayı istemeyi teklif eder. Üzeyir’in teklifi kabul edip ilişkinin resmiyete dökülmesiyle Yasemin, Demir, Ateş ve Ayşen cephesinde işler daha da karışır. Şirin’in gelişi mahallede ve çatı katında büyük bir kargaşaya sebep olurken Ayşen’in kararı herkese büyük bir şaşkınlık yaşatacaktır.

ÇATI KATI AŞK 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.