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  • Çatı Katı Aşk 12. bölüm izleme linki! Çatı Katı Aşk 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
26 Eylül 2020 Cumartesi 18:58 | Son Güncelleme:

Çatı Katı Aşk 12. bölüm izleme linki! Çatı Katı Aşk 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çatı Katı Aşk 12. bölüm izleme linki! Çatı Katı Aşk 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı"

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Çatı Katı Aşk 26 Eylül Cumartesi akşamı yayınlanan 12. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren gerek konusu gerekse oyuncu kadrosuyla izleyenlerin beğenisini kazanan dizinin Yapımcılığını Banu Akdeniz, yönetmenliğini Fehmi Öztürk üstleniyor. Peki, Çatı Katı Aşk 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Cumartesi akşamları Kanal D’de yayınlanan Çatı Katı Aşk hafta sonu dizi izlemek isteyen kişilerin imdadına yetişiyor. Başrollerini Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kiracı ve Nilay Deniz’in paylaştığı dizi yaz aylarının en çok izlenen dizilerinden birisi oldu. İşte Çatı Katı Aşk 12. bölüm özeti ve 13. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar...

ÇATI KATI AŞK 12. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇATI KATI AŞK 12. BÖLÜM ÖZETİ

Asaf patlamaya hazır bir bomba gibi Yılmaz ailesinin bahçesine düşmüştür. Gülriz ve Ateş’in çabasıyla evden çıkarılan Asaf’ın öfkesi dinecek gibi değildir. Celal, Perihan’ın bu karmaşadan bunalmış olmasına ve herkesin barut fıçısı gibi dolanmasına daha fazla dayanamaz ve ailece felekten bir gün çalmaya karar verir. Ateş ve Yasemin’i dahi istenmediği bu organizasyona tabi ki iki davetsiz misafir de katılacaktır.

Diğer yandan Şenay’ın kim olduğunu çözmeye çalışan Ateş, sonunda Ayşen’le ilgili şok edici bir gerçek öğrenir. Bu durumu Ayşen’le konuşmak için Ateş herkesten gizlice buluştukları sokakta hiç beklenmedik bir sürprizle karşılaşır. Bu sürpriz dörtlüyü zora sokacak ve birçok yalanın gün yüzüne çıkma tehlikesi doğuracaktır…

ÇATI KATI AŞK 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

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