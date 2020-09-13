Çatı Katı Aşk 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çatı Katı Aşk son bölüm izleme linki...

Çatı Katı Aşk son bölüm izlemek isteyen kişiler bulunuyor. Cumartesi günleri Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi Çatı Katı Aşk seyircileri güldürmeyi başarıyor. Dün akşam yayınlanan bölümü kaçıran izleyiciler, Çatı Katı Aşk son bölümü hakkında detaylı araştırma yapıyor. Yılmaz ailesinden karmaşa devam ederken, Ateş, Yasemin, Demir ve Ayşen kaçış planı hazırladı.

ÇATI KATI AŞK 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çatı Katı Aşk 11. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanınca haberimize eklenecektir.

ÇATI KATI AŞK SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

ÇATI KATI AŞK 10. BÖLÜM ÖZETİ

Gençler, Asaf’a görünmeden yalıdan çıkmanın bir yolunu ararken Ayşen ve Demir’in ortalarda olmaması mahallede de işleri iyice karıştırır. Yaşanan bu karışıklık henüz atlatılmışken Ateş ve Yasemin’in yeni hayatlarına adapte olmuş halde mahalleye dönmesi, Ateş’e olan duygularını yeni yeni kabullenen Ayşen’i, Ateş konusunda düşündürürken, son derece kıskanç bir karaktere sahip olan Demir’i de Yasemin konusunda düşünmeye sevk eder.