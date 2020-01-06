Catherine 'Hürrem Hamamı'nda

RECEP ASLAN

Hollywood'un ünlü çifti Michael Douglas ve Catherine Zeta Jones, iki çocukları Dylan ve Carys ile birlikte İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerini gezemeye devam ediyor. Yarına kadar Türkiye’de kalacak olan ünlü çift, Ayasofya seyahatlerinin ardından önceki akşam özel izinle bu kez hamam sefası yaptı. Tur rehberi eşliğinde Catherine Zeta Jones, çocukları Dylan ve Carys ile Hürrem Sultan Hamamı’na giderek yıkandı. Catherine Zeta Jones, hem hamam hem de Hürrem Sultan hakkında bilgi aldı. Hamam ritüellerini de gerçekleştiren dünyaca ünlü oyuncu, Osmanlı şerbeti içip hurma yemeyi de ihmal etmedi. Türk kahvesi de içip falına baktıran Jones, hamam çıkışı yüzünü gizlemek istese de fotoğraflarının çekilmesine engel olamadı.

ÖNCE KAPALIÇARŞI SONRA TARİH TURU

Catherıne Zeta Jones, dün işleri nedeniyle Amerika’ya dönerken Michael Douglas da çocukları Dylan ve Carys ile İstanbul’u gezmeye devam etti. İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne giden Douglas, ardından Kapalıçarşı’ya uğradı. Pazartesi günleri kapalı olan müzeyi gezen Douglas, MÖ 4. yüzyıl Sidon Kralı Abdalonymos’a ait olduğu düşünülen İskender Lahti’ni yakından inceledi. Havlu ve eşarp satan bir mağazaya giren oyuncu, gazetecilere “Böyle takip ederseniz keyif alamam” dedi.

Catherine Z. Jones ve çocuklarına hamam seyahatlerinde bir tur rehberi eşlik etti.