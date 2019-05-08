Çarşafın altındaki kişiyi duyunca inanamayacaksınız!

‘Pop müziğin kraliçesi’ Madonna, geleneksel olarak her yıl katıldığı MET Gala’ya bu yıl katılmadı. Önceki akşam New York’ta düzenlenen MET Gala 2019’da görünmeyen Madonna, John F. Kennedy Havaalanı’nda görüntülendi. 60 yaşındaki şarkıcının havaalanına çarşaf ile girmesi dikkat çekti.

GÜVENLİKTE ÜZERİNİ ÇIKARDI

Madonna, kombinini New York Yankees tarzı montu ve Louis Vuitton ayakkabılarıyla tamamladı. Efsane popçu, havaalanı güvenliğine geldiğindeyse tişörtle kalacak şekilde üzerindekileri çıkardı.