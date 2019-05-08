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  3. Çarşafın altındaki kişiyi duyunca inanamayacaksınız!

Çarşafın altındaki kişiyi duyunca inanamayacaksınız!

Çarşafın altındaki kişiyi duyunca inanamayacaksınız!

Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna, New York'taki bir havalimanına çarşaf giyerek gitti. Ünlü şarkıcının bu haline kimse anlam veremedi.

‘Pop müziğin kraliçesi’ Madonna, geleneksel olarak her yıl katıldığı MET Gala’ya bu yıl katılmadı. Önceki akşam New York’ta düzenlenen MET Gala 2019’da görünmeyen Madonna, John F. Kennedy Havaalanı’nda görüntülendi. 60 yaşındaki şarkıcının havaalanına çarşaf ile girmesi dikkat çekti.

GÜVENLİKTE ÜZERİNİ ÇIKARDI

Madonna, kombinini New York Yankees tarzı montu ve Louis Vuitton ayakkabılarıyla  tamamladı. Efsane popçu, havaalanı güvenliğine geldiğindeyse tişörtle kalacak şekilde üzerindekileri çıkardı.

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