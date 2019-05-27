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  3. Çarpışma'ya Onur Saylak böyle veda etti

Çarpışma'ya Onur Saylak böyle veda etti

Çarpışma'ya Onur Saylak böyle veda etti

Çarpışma dizisi 24. bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek. Oyuncu Onur Saylak sosyal medyadan "Çok iyiydik be..." notunu düştü.

Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak,gibi ünlü isimlerin başrollerini paylaştığı Çarpışma dizisi 30 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanacak olan 24. bölümüyle ekran macerasına noktayı koyacak. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımın final bölümü çekimleri tamamlandı. Dizide Veli karakterini canlandıran Onur Saylak ise sosyal medya sayfasından bir set fotoğrafını paylaştı. Saylak, yaptığı o paylaşıma “Çok iyiydik be…” notunu yazdı.

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Çarpışma'ya Onur Saylak böyle veda etti
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