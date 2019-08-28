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  3. Çarpışma'nın yıldızı Alperen Duymaz, Kore'den ödülle dönüyor

Çarpışma'nın yıldızı Alperen Duymaz, Kore'den ödülle dönüyor

Çarpışma'nın yıldızı Alperen Duymaz, Kore'den ödülle dönüyor

Geçen sezon Show TV ekranlarında seyirciyle buluşan Çarpışma dizisi, Güney Kore’de gerçekleşen Uluslararası Seul Drama Ödülleri’nde ‘En İyi Dizi’ kategorisinde Gümüş Ödül'e layık görüldü. Ödülü, dizinin başrollerinden olan Alperen Duymaz aldı.

Ay Yapım’ın, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın yazdığı, geçtiğimiz sezon Show TV ekranlarında yayınlanan Çarpışma dizisi, Güney Kore’de gerçekleşen Uluslararası Seul Drama Ödülleri’nde ‘En İyi Dizi’ kategorisinde Gümüş Ödül'e layık görüldü. Uluslararası dizi sektörünün en prestijli ve kapsamlı ödüllerinden biri olarak gösterilen Uluslararası Seul Drama Ödülleri’nde en iyi dizi kategorisinde 19 ülkeden 45 finalistle birlikte yarışan Çarpışma’nın ödülü, 28 Ağustos’ta gerçekleştirilen ödül töreninde takdim edildi.

"ÖDÜLÜ EKİBİM ADINA ALIYORUM"

Ödülü, dizide canlandırdığı Kerem karakteriyle büyük beğeni toplayan oyuncu Alperen Duymaz aldı. Tören için için Seul’e giden Alperen Duymaz ödülünü alırken yaptığı konuşmasında, "Bu ödülü Ay Yapım ve tüm Çarpışma ekibi adına alıyorum. Çok teşekkürler" dedi.

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