Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9706
  • 6,6757
  • 244.211
  • 94.179
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Çarpışma dizisinde ayrılık! Ünlü oyuncu diziye veda ediyor

Çarpışma dizisinde ayrılık! Ünlü oyuncu diziye veda ediyor

Çarpışma dizisinde ayrılık! Ünlü oyuncu diziye veda ediyor

Show TV'nin iddialı dizisi Çarpışma'da bir ayrılık yaşanacak. Usta oyuncu Şebnem Sönmez bu hafta ekranlara veda edecek...

Ay Yapım'ın Show TV için çektiği 'Çarpışma' dizisi, ekran macerasını 30 Mayıs'ta noktalıyor. Uluç Bayraktar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizide finale haftalar kala heyecanın dozu da artıyor.

Senaryosunu başarılı kalem Ali Aydın'ın yazdığı dizide Kadir Adalı'nın (Kıvanç Tatlıtuğ) annesi Asiye'yi usta oyuncu Şebnem Sönmez canlandıyor. Çarpışma cephesinden son gelen haberlere göre güçlü oyunculuğuyla seyircide duygu seli yaşatan Şebnem Sönmez diziye veda edecek. (Medyatava)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bennu Gerede: Acun Ilıcalı'ya yalvardım!
Serenay Sarıkaya'dan yeni açıklama: Bu bana yapılmış bir saygısızlık
Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın'ın paylaşımı açığa çıkardı!
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna barıştılar mı?
Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu iflas sorusuna cevap verdi!
Rize´nin Fındıklı ilçesinde dün sokakta oynadıkları sırada kaybolan çocuklar bir ağaç altına sığınmı

Rize´de Kaybolan İki Çocuğun Aileleri Bulundukları Haberini Böyle Aldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Siirt'te PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi