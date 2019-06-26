Çarpıcı Yeşilçam anısı: O filmde Cüneyt Arkın’ın eli kopmuş

Türk sinemasının ünlü aktörü Cüneyt Arkın, Malkoçoğlu, Battal Gazi gibi zorluk derecesi yüksek çok sayıda filmde de oynadı. Çekimler sırasında bir çok kez yaralanan Cüneyt Arkın'ın bir keresinde eli kopmuş…

Malkoçoğlu filminin çekimlerinde Cüneyt Arkın’ın elinin koptuğunu biliyor muydunuz? Ünlü oyuncunun elini ise Tıp Fakültesi’nden hocası Halit Ziya Konuralp dikmiş…



Cüneyt Arkın, 2005 yılında Hürriyet’e şöyle anlatmıştı:

Malkoçoğlu filmini çekiyoruz. Benim bir sahnede saraya atla birlikte girmem gerekiyor. Camdan gireceğim. Ama cam yerine şeker kullanılıyor. Atla girince patlasın cam diye...



Atla biraz fazla hızlandım; zemin de mermer, at kaydı ve düştü. Tabii ben gayet kontrolsüz vaziyette girdim camdan ve sağ elim bileğimden koptu. El resmen camda asılı duruyor, bileğimden kan fışkırıyor. Settekiler baygınlık geçirdi.



Hemen Hayat Hastanesi’ne doğru yola çıktık. O vaziyette bile hocamı aramak geldi aklıma.Geldi hastaneye ve olaya el koydu. Ameliyat kaç saat sürdü hatırlamıyorum.Ama elimi mükemmel bir şekilde yerine dikmişti ameliyatın sonunda.

Cüneyt Arkın 2008 yılında Palçiçek Pamir’e yaptığı açıklamada da o olaydan sonra filmlerde elini kullanamadığı için atın dizginlerini dişine alıp, kılıç kalkan'ı da diğer koluyla tutmaya çalıştığını anlatmıştı.

