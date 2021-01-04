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  • Cardi B'nin koruması Türk çıktı! Ünlü rapçileri hem koruyor hem de kliplerinde oynuyor
04 Ocak 2021 Pazartesi 01:31 | Son Güncelleme:

Cardi B'nin koruması Türk çıktı! Ünlü rapçileri hem koruyor hem de kliplerinde oynuyor

Cardi B'nin koruması Türk çıktı! Ünlü rapçileri hem koruyor hem de kliplerinde oynuyor

ABD'nin başkenti Washington'da özel güvenlik firması bulunan Türk vatandaşı Burak Şahiner Amerikalı ünlülerin güvenliğini sağlıyor.

Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Asian Doll, YBS Skola gibi milyonlarca takipçili rapçileri koruyan Şahiner kimi zaman çalıştığı rapçilerin kliplerinde de oynuyor. Şahiner, ayrıca Beyaz Saray çalışanlarından ABD İç Güvenlik Bakanlığı’na kadar farklı kurum ve kişilere de hizmet verdiğini anlattı.

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