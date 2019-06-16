Cansu Tosun'un verdiği pozlar şaşırttı!

Cansu Tosun, cesur pozlarıyla sosyal medyada büyük beğeni topladı. İlk defa çok özel pozlar verdi. Pozlardan sonra "Cansu Tosun'un verdiği pozlar nasıl? Cansu Tosun kimdir kiminle evli?" diye merak edilmeye başladı. Familya dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil geçtiğimiz sene evlenmişti. Bir süredir ekranlardan uzak kalan Cansu Tosun, cesur pozlarla sessizliğini bozdu.Cansu Tosun sosyal medyada paylaştığı fotoğrafların altına "Beni en iyi yansıtan kombinleri oluşturduk. Ortaya müthiş kareler çıktı" yazdı..

CANSU TOSUN KİMDİR?

Cansu Tosun, 26 Ocak 1988 tarihinde Almanya'nın Nürnberg kentinde hayata gözlerini açmıştır.Anne babası Kayseri kökenlidir. Annesi 16 yaşındayken, babası da 22 yaşındayken Almanya'ya göç etmiş. Babası, Nürnberg'de postane yöneticiliği yapıyor. Annesi ise bir mağazada çalışıyor. Nürnberg Operası'nda 13 yıl bale eğitimi aldı. Ancak liseden sonra yüksek okul eğitimi başlayınca baleyi bırakıp caz ve hip-hop danslarına yöneldi. 4 yaşından beri birçok Alman markası için fotomodellik yaptı ve kaliteli markaların yüzü oldu. Cansu Tosun'un Fırat adında bir erkek ikiz kardeşi vardır. Nürnberg'de lise eğitiminde ticaret üzerine okudu.

Almanya'da iken menajer Şebnem Özberk ile tanışan Cansu Tosun, oyunculuk hayali ile hiç tanımadığı İstanbul'a onun yanına gelerek yerleşmiş.

2010 yılında oyuncu olmak için Türkiye'ye gelen Cansu Tosun, Yılmaz Erdoğan'nın yönettiği BKM Mutfak ekibinden de dersler almış. Sonrasında 3.Mota Okulu'nda Ümit Çırak'tan oyunculuk eğitim aldı.

Aynı zamanda profesyonel fotomodel olan Cansu Tosun, 2011 yılında TRT'de oynayan "Küçük Hanımefendi" adlı dizi ile oyunculuk hayatına başladı. 2012 yılında Kanal D de yayınlanan Kayıp Şehir dizisinde Zehra karakterini oynadı.

2013 yılında, yönetmenliğini Kudret Sabancı'nın yaptığı ve "Refik Halit Karay"ın "Bugünün Saraylısı" adlı romanından uyarlanan aynı adlı dizide Serhat Teoman, Selçuk Yöntem, Nazan Kesal ve Ali Ersan Duru ile başrolde oynadı.

2014 yılında başrollerde Keremcem'in oynadığı "İksir: Dedemin Sırrı" adı sinema filminde oynadı.

2016 tarihine gelindiğinde Familya isimli dizide rol alan Cansu Tosun, burada tıpkı kendisi gibi oyuncu arkadaşı Erkan Koçak Köstendil ile olan uzun süreli birlikteliklerini evlilikle taçlandırma kararı aldı.