Cansu Tosun'un koronavirüs korkusu! Sevenlerinden dua istedi

Sosyal medya hesabından kendisi gibi oyuncu olan Erkan Kolçak Köstendil’le olan düğün karesini paylaşan Cansu Tosun endişe verici bir haber paylaştı. Babaannesi Döne Tosun’un corona virüsü testinin pozitif çıktığını paylaşan Tosun “Babaannem dualarımız seninle güçlenip çıkacaksın inşallah hastahaneden” notunu düştü.



Bayramdan sonra artan corona virüsü vakalarına dikkat çeken başarılı yıldız herkesi önlemlere uymaya davet etti. Tosun, “Mesafenizi koruyun, maskenizi takın. Bazen bitmiş gitmiş gibi hissettiriyor bize biliyorum ama azalmadı. Çoğalmaya hızlıca devam ediyor” cümlelerini kurarak hayati önem taşıyan bir hatırlatma yaptı.