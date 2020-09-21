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  • Cansu Tosun'un ilginç zayıflama yöntemi folyo! Göbek bölgesine streç sarıyor
21 Eylül 2020 Pazartesi 23:13 | Son Güncelleme:

Cansu Tosun'un ilginç zayıflama yöntemi folyo! Göbek bölgesine streç sarıyor

Cansu Tosun'un ilginç zayıflama yöntemi folyo! Göbek bölgesine streç sarıyor

14 Temmuz'da ilk oğlu Marsel'i kucağına alan oyuncu oyuncu Cansu Tosun, ilginç zayıflama yöntemini takipçileriyle paylaştı.

Cansu Tosun, fazla doğum kilolarını vermek için göbek bölgesine streç sarıyor. Bu yöntemle yıllardır zayıfladığını söyleyen Cansu Tosun, sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşıp altına da “Yıllardır zayıflamak istediğim de o bölgelerime folyo sarıyorum. İnanılmaz hızlandırıyor süreci” notunu düştü. 

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