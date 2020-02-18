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Cansu Tosun'un filmi festival yolunda

Cansu Tosun'un filmi festival yolunda

Luc Besson imzalı ‘Anna’ ve ‘I Am You’ gibi filmlerde rol alarak yurtdışında emin adımlarla ilerleyen Cansu Tosun, Alman rap müzisyeni Moses Pelham’ın son şarkısı ‘Juli’ için kamera karşısına geçti.

Siyah beyaz olarak çekilen klipte yüksek bir binanın çatısında sahnelediği zorlu performansla dikkat çeken Tosun’un rol aldığı klibi Katja Kuhl yönetti. Oyuncunun yazıp rol aldığı ‘Alive’ adlı kısa filmi de yakında festival yolculuğuna başlayarak izleyicilerle buluşacak.


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