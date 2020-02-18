Cansu Tosun'un filmi festival yolunda

Siyah beyaz olarak çekilen klipte yüksek bir binanın çatısında sahnelediği zorlu performansla dikkat çeken Tosun’un rol aldığı klibi Katja Kuhl yönetti. Oyuncunun yazıp rol aldığı ‘Alive’ adlı kısa filmi de yakında festival yolculuğuna başlayarak izleyicilerle buluşacak.