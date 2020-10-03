03 Ekim 2020 Cumartesi 13:48 | Son Güncelleme:
Cansu Tosun'dan oğlu Marsel'le spor pozları
Cansu Tosun, iki ay önce kucağına aldığı oğlu Marsel ile spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Tosun'un paylaşımları takipçilerinden büyük ilgi gördü.
Çukur'un Vartolu'su oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ile meslektaşı Cansu Tosun, yaklaşık iki ay önce oğulları Marsel'i kucaklarına aldı.
MARSEL'Lİ POZLAR
İlk kez anne olmanın sevincini yaşayan Tosun, oğlu Marsel ile spor yaparken çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.
32 yaşındaki Cansu Tosun'un gönderilerine takipçilerinden beğeni ve "Maşallah" yorumları yağdı.