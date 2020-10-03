  • $7,7612
  • 9,0991
  • 473.869
  • 1145.03
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
03 Ekim 2020 Cumartesi 13:48 | Son Güncelleme:

Cansu Tosun'dan oğlu Marsel'le spor pozları

Cansu Tosun'dan oğlu Marsel'le spor pozları

Cansu Tosun, iki ay önce kucağına aldığı oğlu Marsel ile spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Tosun'un paylaşımları takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Çukur'un Vartolu'su oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ile meslektaşı Cansu Tosun, yaklaşık iki ay önce oğulları Marsel'i kucaklarına aldı.

MARSEL'Lİ POZLAR

İlk kez anne olmanın sevincini yaşayan Tosun, oğlu Marsel ile spor yaparken çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.

32 yaşındaki Cansu Tosun'un gönderilerine takipçilerinden beğeni ve "Maşallah" yorumları yağdı.

<p> </p>

TREND TOPIC KONUŞMALAR...

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Okullarda korona virüs vakasına rastlanırsa ne olacak?

Vefat eden eski Bakan Zeki Ergezen için TBMM'de tören düzenlendi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.