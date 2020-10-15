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  • Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'den oğullarının Üçüncü ayına özel renkli pozlar
15 Ekim 2020 Perşembe 17:11 | Son Güncelleme:

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'den oğullarının Üçüncü ayına özel renkli pozlar

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'den oğullarının Üçüncü ayına özel renkli pozlar

Oyuncu çift Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'in oğulları Marsel 3 aylık oldu. Çift, oğulları Marsel ve köpekleriyle 3. aya özel renkli pozlar verdi.

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil ilk çocukları Marsel’i üç ay önce kucaklarına almıştı. Aile fotoğrafları çektiren çift, en özel anlarını takipçileriyle paylaştı.

Cansu Tosun bu fotoğrafların altına, "Geçenlerde üçüncü ayımızı kutladık. Tesadüf Ceren de o gün bize gelmiş bulundu boş durmadık. Şükür!" notunu yazdı. 

Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafa çok sayıda 'mutluluklar' yorumları yapıldı.

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