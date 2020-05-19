Cansu Tosun paylaştı! Karantina günlerinde çekilen mini dizi 'Pes Artık'tan ilk kareler
Erkan Koçak Köstendil ve Cansu Tosun'un karantina günlerinde hazırladığı mini dizi "Pes Artık" için geri sayım başladı. Tosun, dizinin setinden ilk kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Cansu Tosun, eşi Erkan Kolçak Köstendil’le karantina günlerinde evde çektikleri “Pes Artık” adlı mini diziden kareleri Instagram hesabında yayınladı.
Köstendil’in hem yazıp hem yönettiği hem de rol aldığı dizide Bülent Şakrak ve Ertan Saban da yer aldı. 8 aylık hamile olan Tosun ise dizi için seslendirme yaptı. İnternet üzerinden yayınlanması planlanan dizinin ne zaman izleyiciyle buluşacağı ise henüz belli değil.