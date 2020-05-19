Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8681
  • 7,5127
  • 382.576
  • 101983
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Cansu Tosun paylaştı! Karantina günlerinde çekilen mini dizi 'Pes Artık'tan ilk kareler

Cansu Tosun paylaştı! Karantina günlerinde çekilen mini dizi 'Pes Artık'tan ilk kareler

Cansu Tosun paylaştı! Karantina günlerinde çekilen mini dizi 'Pes Artık'tan ilk kareler

Erkan Koçak Köstendil ve Cansu Tosun'un karantina günlerinde hazırladığı mini dizi "Pes Artık" için geri sayım başladı. Tosun, dizinin setinden ilk kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Cansu Tosun, eşi Erkan Kolçak Köstendil’le karantina günlerinde evde çektikleri “Pes Artık” adlı mini diziden kareleri Instagram hesabında yayınladı.

Köstendil’in hem yazıp hem yönettiği hem de rol aldığı dizide Bülent Şakrak ve Ertan Saban da yer aldı. 8 aylık hamile olan Tosun ise dizi için seslendirme yaptı. İnternet üzerinden yayınlanması planlanan dizinin ne zaman izleyiciyle buluşacağı ise henüz belli değil.


Devlet Erkanı Ata'nın huzurunda!
Başkan Erdoğan duyurmuştu... Tabelası asıldı
reklam
Tam 10 kat zam!
30 gün süre verdi... Trump'tan DSÖ ile ilgili flaş açıklama
UMH birlikleri, Vatiyye Hava Üssü'nde kontrol sağladı

UMH birlikleri, Vatiyye Hava Üssü'nde kontrol sağladı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kolombiya'da tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi

Süt kuzularının anneleriyle buluşması renkli görüntülere sahne oldu