Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstendil'in bebeği göründü! Doğuma sayılı günler...
Oyuncu çift Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun, Ağustos 2018'de dünyaevine girmişti.
Çift şu sıralar bebek heyecanı yaşıyor. Hamileliğinde 8 ayı geride bırakan Cansu Tosun, son halini Instagram'da takipçileri ile paylaştı.
CANSU'NUN KARNI BURNUNDA
Anne olmak için gün sayan Cansu Tosun'un karnı burnunda fotoğrafına beğeni yağdı. Öte yandan çift, mayıs ayında dünyaya gelecek olan oğullarına 'Marsel' adını verecek...