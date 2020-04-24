Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstendil'in bebeği göründü! Doğuma sayılı günler...

Çift şu sıralar bebek heyecanı yaşıyor. Hamileliğinde 8 ayı geride bırakan Cansu Tosun, son halini Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

CANSU'NUN KARNI BURNUNDA

Anne olmak için gün sayan Cansu Tosun'un karnı burnunda fotoğrafına beğeni yağdı. Öte yandan çift, mayıs ayında dünyaya gelecek olan oğullarına 'Marsel' adını verecek...