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  • Cansu Melis Karakuş koronavirüse yakalanınca rolünden oldu!
02 Kasım 2020 Pazartesi 18:01 | Son Güncelleme:

Cansu Melis Karakuş koronavirüse yakalanınca rolünden oldu!

Cansu Melis Karakuş koronavirüse yakalanınca rolünden oldu!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldızlarından oyuncu Cansu Melis Karakuş, koronavirüse yakalandı. Karakuş, hastalığı nedeniyle '7 Melek' filmindeki başrolü kaçırdı.

Juli Sanat'ın yapımcılığını üstlendiği "7 Melek" adlı filmde başrol oynamaya hazırlanan Karakuş, bugün okuma provasına çıkmayı planlıyordu. Ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Karakuş'un evde tedavisine başlandı.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; film çekimleri kısa süre içinde başlatacağı için de Murat Onbul'un yöneteceği film için Cansu Melis Karakuş'un yerine oyuncu arayışları başladı. Filmde Tuğba Melis Türk ile Öznur Serçeler de rol alıyor.

Editör: Eda Cabul <a href='#0' class=''>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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