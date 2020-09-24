Cansu Dere'nin yeni dizisi Sadakatsiz ne zaman başlayacak, konusu nedir? Sadakatsiz oyuncuları kimlerdir?

Cansu Dere Sadakatsiz isimli yeni dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, son olarak Annem, Şahsiyet ve Ferhat ile Şirin dizilerinde rol almıştı. Sadakatsiz başrol oyuncuları arasındaki diğer bir isim Caner Cindoruk olacak. Sadakatsiz dizisinin fragmanı ise yayınlandı. Yeni sezona oldukça iddialı bir giriş yapacak olan dizi, şimdiden izleyiciyi heyecanlandırdı.

SADAKATSİZ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cansu Dere'nin yeni dizisi Sadakatsiz ilk bölümü ile 7 Ekim Çarşamba akşamı izleyici ile buluşacak. Dizide güzel oyuncuya Caner Cindoruk eşlik ediyor.

Sadakatsiz dizisinin fragmanı da yayınlandı.





SADAKATSİZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali’ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır.

Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri. Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek...

SADAKATSİZ OYUNCULARI