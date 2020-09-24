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  • Cansu Dere'nin yeni dizisi Sadakatsiz ne zaman başlayacak, konusu nedir? Sadakatsiz oyuncuları kimlerdir?
24 Eylül 2020 Perşembe 09:58 | Son Güncelleme:

Cansu Dere'nin yeni dizisi Sadakatsiz ne zaman başlayacak, konusu nedir? Sadakatsiz oyuncuları kimlerdir?

Cansu Dere'nin yeni dizisi Sadakatsiz ne zaman başlayacak, konusu nedir" Sadakatsiz oyuncuları kimlerdir"

Sadakatsiz dizisinden fragman geldi. Başrollerini Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin paylaştığı dizi, BBC Studios'un 'Doctor Foster' isimli dizisinden uyarlandı. Neslihan Yeşilyurt'un yönetmenliğini üstlendiği Sadakatsiz dizisinin senaryosu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk'un kaleminden çıkacak. Sadakatsiz oyuncuları arasında dikkat çeken isimler yer alırken, Cansu Dere'nin ise uzun sürelik sessizliği bu dizi sayesinde bozulmuş oluyor.

Cansu Dere Sadakatsiz isimli yeni dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, son olarak Annem, Şahsiyet ve Ferhat ile Şirin dizilerinde rol almıştı. Sadakatsiz başrol oyuncuları arasındaki diğer bir isim Caner Cindoruk olacak. Sadakatsiz dizisinin fragmanı ise yayınlandı. Yeni sezona oldukça iddialı bir giriş yapacak olan dizi, şimdiden izleyiciyi heyecanlandırdı.

SADAKATSİZ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cansu Dere'nin yeni dizisi Sadakatsiz ilk bölümü ile 7 Ekim Çarşamba akşamı izleyici ile buluşacak. Dizide güzel oyuncuya Caner Cindoruk eşlik ediyor.

Sadakatsiz dizisinin fragmanı da yayınlandı.


SADAKATSİZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali’ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır.

Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri. Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek...

SADAKATSİZ OYUNCULARI

  1. Cansu Dere
  2. Caner Cindoruk
  3. Melis Sezen
  4. Burak Sergen
  5. Özge Özder
  6. Eren Vurdem
  7. Yeliz Kuvancı
  8. Hikmet Körmükçü
  9. Olcay Yusufoğlu
  10. Nazlı Bulum
  11. Gözde Seda Altuner
  12. Emir Taro Tekin
  13. Alp Akar
  14. Mahmut Gökgöz
  15. Onur Berk Arslanoğlu
  16. Oktay Oy
  17. Gamze Büyükbaşoğlu
  18. Mutlunur Lafçı
  19. Merve Akın
  20. Dora Dalgıç
  21. Bekir Hakan Uyanık
  22. Selin Aydınlıoğlu

<p>Editör:</p><p><a href='#0' >ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Serenay Sarıkaya ile

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