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  3. Cansu Dere'nin ekranlara geri dönüşü olay oldu!

Cansu Dere'nin ekranlara geri dönüşü olay oldu!

Cansu Dere'nin ekranlara geri dönüşü olay oldu!

Cansu Dere, yeni dizisiyle ekranlara geri dönüyor. Dere'nin rol aldığı Ferhat ile Şirin dizisinin ilk kareleri yayınlandı. Güzel oyuncunun fotoğrafı Twitter'da trend oldu.

Cansu Dere başrollerini üstlendiği Ferhat ile Şirin dizisinin okuma provalarında görüntülendi. Fox Tv'de yayın hayatına başlayacak Ferhat ile Şirin dizisi'nde Tolga Sarıtaş ve Leyla Tanlar ile başrollerini paylaştığı Dere, okuma provalarındaki görüntüleriyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

DURU GÜZELLİĞİ İLE BÜYÜLEDİ

39 yaşındaki oyuncu duru güzelliği ile Twitter'da trend oldu. Güzel oyuncunun diziden ilk karesini paylaşan Twitter kullanıcıları "Cansu yaş almıyor" yorumlarını yaptı.

MODERN BİR AŞK MASALI

Modern bir aşk masalı olarak yeniden tasarlanan Ferhat ile Şirin'in çekimleri İstanbul'da başlayacak. Başrollerinde Cansu Dere, Tolga Sarıtaş ve Leyla Tanlar'ın paylaşacağı dizinin yönetmen koltuğunda Mehmet Ada oturacak.

PROJEDEN İLK KARELER
Dizide Ferhat, Şirin ve Banu'nun hikayesi anlatılacak. Projeden ilk kareler ise tüm oyuncuların olduğu okuma provalarından geldi.

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