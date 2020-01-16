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  3. Cansu Dere'nin Boğaz'daki yeni villasının kirası dudak uçuklattı!

Cansu Dere'nin Boğaz'daki yeni villasının kirası dudak uçuklattı!

Cansu Dere'nin Boğaz'daki yeni villasının kirası dudak uçuklattı!

Geçen yıl Avrupa Yakası'ndaki evine hırsız girdiği için Kandilli'ye taşınan oyuncu Cansu Dere, bu evden de memnun kalmadı. Çok uzak bulduğu için yeniden ev arayışına giren Dere, bu kez oyuncu dostlarına komşu oldu.

20 bin TL’ye kiraladığı 4 katlı, yine Boğaz manzaralı bir eve taşınan Cansu Dere, Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çiftine komşu oldu. Yeni evine eşya taşırken görüntülenen Cansu Dere’ye, arkadaşı Sinem Kobal da yardımcı oldu.


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