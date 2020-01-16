Cansu Dere'nin Boğaz'daki yeni villasının kirası dudak uçuklattı!

20 bin TL’ye kiraladığı 4 katlı, yine Boğaz manzaralı bir eve taşınan Cansu Dere, Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çiftine komşu oldu. Yeni evine eşya taşırken görüntülenen Cansu Dere’ye, arkadaşı Sinem Kobal da yardımcı oldu.