Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9798
  • 7,5614
  • 373.632
  • 97929.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Cansu Dere'den Tuba Büyüküstün iddialarına yanıt

Cansu Dere'den Tuba Büyüküstün iddialarına yanıt

Cansu Dere'den Tuba Büyüküstün iddialarına yanıt

Oyuncu Cansu Dere'nin, meslektaşı Tuba Büyüküsün için 'vücudu erkeğe benziyor' dediği iddia edilmişti. Dere'den bu iddialara yanıt geldi.

Ürdün'de bir internet sitesi Cansu Dere'nin Ortadoğu'da büyük hayrankitesine sahip olan Tuba Büyüküsün için 'vücudu erkeğe benziyor' dediğini iddia etti. Cansu Dere'nin konuyla ilgili olarak Tuba Büyüküstün'den özür dilediği de öne sürülmüştü.

Çıkan haberlerin ardından Tv100'den Birsen Altuntaş'a konuşan Dere, şunları söyledi:

'ŞAŞIRDIM VE ÜZÜLDÜM'

"Yurt dışında bir web sitesine, hele de bir kadın meslektaşımla ilgili böyle bir açıklama yaptığıma inanılmasına, bu asılsız iddianın yayılmasına şaşırdım ve gerçekten çok üzüldüm.”


Hızsız marketi soydu, görevli paspasa devam etti

Hızsız marketi soydu, görevli paspasa devam etti

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Ramazandan önce dondurucuya koyulabilecek pratik öneriler