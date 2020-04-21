Cansu Dere'den Tuba Büyüküstün iddialarına yanıt

Ürdün'de bir internet sitesi Cansu Dere'nin Ortadoğu'da büyük hayrankitesine sahip olan Tuba Büyüküsün için 'vücudu erkeğe benziyor' dediğini iddia etti. Cansu Dere'nin konuyla ilgili olarak Tuba Büyüküstün'den özür dilediği de öne sürülmüştü.

Çıkan haberlerin ardından Tv100'den Birsen Altuntaş'a konuşan Dere, şunları söyledi:

'ŞAŞIRDIM VE ÜZÜLDÜM'

"Yurt dışında bir web sitesine, hele de bir kadın meslektaşımla ilgili böyle bir açıklama yaptığıma inanılmasına, bu asılsız iddianın yayılmasına şaşırdım ve gerçekten çok üzüldüm.”