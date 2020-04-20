Cansu Dere'den Tuba Büyüküstün hakkında kavga çıkaracak sözler!

Ürdün’deki Albawaba internet sitesinden kavga çıkaracak iddia… Ortadoğu’nun en gözde haber platformlarından biri olan site, oyuncu Cansu Dere’nin, meslektaşı Tuba Büyüküstün için “Vücudu erkek gibi” ifadesini kullandığını iddia etti. Dere, tepki çeken sözleri üzerine özür dilese de sarf ettiği cümle, olay yarattı.

“ONUN VÜCUDU ERKEK GİBİ”

Habere göre; bir muhabir Cansu Dere’ye Türkiye’de en güzel vücuda sahip aktrisleri sordu. Dere, Tuba Büyüküstün’ün adını vermeyince gazeteci, “Ya Tuba Hanım hakkında ne düşünüyorsunuz?” dedi. Dere’nin yanıtı “Onun vücudu erkek gibi” oldu. Cansu Dere, bu şok yorumu için ise pişman olup “Yaptığım zorbalıktı. Beni affet” diyerek meslektaşından özür diledi.