Cansu Dere'den özel hayatına dair samimi açıklamalar...
Ünlü manken ve oyuncu Cansu Dere özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Aşk hayatının iş hayatı gibi zor olduğunu söyleyen Cansu Dere 'çocuk özlemim yok' diye konuştu.
Cansu Dere, özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, “İş hayatım gibi o da zor oluyor. Bir şey olursa zaten bilirsiniz, yalan söylemem. Hayatıma biri girerse açıklarım” şeklinde konuştu. Evliliğe daha hazır olamadığını söyleyen Dere, çocuk özleminin de olmadığını belirtti.