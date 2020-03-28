Cansu Dere yeni dizisiyle ters köşe yapacak... Seri katil oluyor!

Netflix’in, geçtiğimiz günlerde çekilecek Türk yapımı dizi ve filmlerinin tanıtımı yaparken açıkladığı ‘Fatma’ dizisinin detayları da gün yüzüne çıktı. Yapımcılığını Başak Abacıgil’in üstlendiği senaryosunu genç yetenek Özgür Önürme’nin kalema aldığı dizinin başrol kadın oyuncusu belli oldu. Diziye adını veren ‘Fatma’ karakterinin hayatını anlatan yapımda, seri katili Cansu Dere canlandıracak. En son ‘Ferhat ile Şirin’ dizisinde rol alan Dere’nin proje için çok heyecanlı olduğu söylendi. Hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğü dizi 2021’de yayımlanacak.

TEMİZLİKÇİ ROLÜNDE



35 yaşındaki temizlikçi Fatma, haber alamadığı kocasını aramaya başlar ancak beklenmedik şekilde bir cinayet işler. Zafer’in bilinmeyen bağlantıları sayesinde bu cinayeti öğrenmesinin ardından Fatma’nın hayatına devam edebilmesi için başkalarını da öldürmesi gerekir.