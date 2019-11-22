Cansu Dere ve Tolga Sarıtaş aynı dizide! Aralarındaki yaş farkı...

Cansu Dere ve Tolga Sarıtaş’ın yeni dizisi Ferhat ile Şirin izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ezel dizisi ile akıllara kazınan, daha sonra oynadığı Anne dizisindeki oyunculuğu çok beğenilen güzel oyuncu Cansu Dere, yeni dizisinde Banu karakterine hayat verecek. Dizide Dere’nin partneri olan Tolga Sarıtaş ise Ferhat karakterini canlandıracak. Dizinin tanıtımının ardından izleyiciler Tolga Sarıtaş ve Cansu Dere arasındaki yaş farkını merak etmeye başladılar.

CANSU DERE VE TOLGA SARITAŞ AYNI DİZİDE!

Yeni dizi Ferhat İle Şirin’de Cansu Dere ve Tolga Sarıtaş oynuyor. Dizide Cansu Dere Banu karakterine, Tolga Sarıtaş Ferhat karakterine hayat veriyor. Şirin karakterini ise güzel oyuncu Leyla Tanlar canlandırıyor. Dizinin tanıtımının ardından izleyiciler Tolga Sarıtaş ve Cansu Dere arasındaki yaş farkını merak etmeye başladılar. Güzel oyuncu Cansu Dere 14 Ekim 1980 doğumlu. 30 Mayıs 1991 doğumlu olan Tolga Sarıtaş ile aralarında 11 yaş bulunuyor.