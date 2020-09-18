Kanal D'nin yeni dizisi Sadakatsiz için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yönetmen koltuğuna Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu Sadakatsiz dizisinin senaryosunu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk kaleme alıyor. Dizinin başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen paylaşacak. Cansu Dere, Sadakatsiz ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Cansu Dere’ye gelen pek çok teklife karşın oyuncu uzun zaman bekleyerek seçimini yaptı. Cansu Dere’nin adı farklı dizilerle anılmıştı ancak Oyuncu, dünyaca ünlü İngiliz dizisi Doctor Foster’dan uyarlanan Sadakatsiz isimli diziyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Bir süre önce okuma provalarının ardından çekimleri başlayan dizide aldatıldığını düşünen bir kadının hikayesi konu ediniliyor. Psikolojik gerilim türündeki dizide Cansu Dere ve Caner Cindoruk, evli ve bir çocuk sahibi olan bir çifti canlandırıyorlar.

CANSU DERE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Cansu Dere, 14 Ekim 1980 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yunanistan göçmeni bir aileden gelen Cansu Dere’nin bir erkek kardeşi bulunmaktadır. İlk ve orta öğretimini İzmir’de tamamlayan Dere, İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'ndeki eğitimini, 2000 yılında Kanal D Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda Türkiye 3. güzeli seçilip profesyonel mankenlik yapmaya başlamasının ardından yarıda bıraktı.

Kameralar karşısına ilk kez 2003 yılında yayınlanan Alacakaranlık dizisi ile geçen Cansu Dere; Avrupa Yakası, Metro Palas, Sıla, Ezel, Behzat Ç: Seni Kalbime Gömdüm, Beyaz Gece, Şahsiyet gibi yapımlarda rol almıştır.

Son olarak Fox TV ekranlarında yayınlanan Ferhat ile Şirin dizisinde Banu karakterini canlandırmış olan Cansu Dere, 1.76 metre boyunda, 50 kilo ve Terazi burcudur.