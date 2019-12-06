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  3. Cansu ev arayışında... Aşiyan bahtsızlığı

Cansu ev arayışında... Aşiyan bahtsızlığı

Cansu ev arayışında... Aşiyan bahtsızlığı

Cansu Dere, eski yuvasına döndüğü Aşiyan’daki evinin satışa çıkarıldığını öğrenince hayal kırıklığına uğradı. Oyuncu 2. kez taşınmaya hazırlanıyor.

Bebek Aşiyan’daki evine hırsız girip Kandilli’ye taşınan oyuncu Cansu Dere, eski yuvasından kopamadı. Anadolu Yakası’na alışamayan oyuncu, geçtiğimiz günlerde eski evine yeniden taşındı. Ancak 20 bin liraya kira oturan Dere’nin bu değişikliği de fazla uzun sürmedi. Oyuncunun Aşiyan’da oturduğu 3 katlı evin tamamı ev sahibi tarafından satışa çıkarıldı. Bu haber karşısında Cansu Dere büyük bir şok yaşadı. Daha yeni taşınan Dere, ev sahibiyle görüştü. Evin değerinin 8 milyon dolar olduğunu öğrenince de yeniden kiraya çıkmaya karar verdi. Aşiyan’daki evinden ikinci kez taşınma hazırlıkları yapan Dere’nin Bebek’teki emlakçıları gezdiği bildirildi.


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