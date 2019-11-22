Cansu Dere kimdir, kaç yaşında? Ferhat İle Şirin Banu (Cansu Dere) nereli?

Cansu Dere yeni dizisi ile ekranlara geri dönüyor. Ferhat ile Şirin dizisinde rol alacak olan güzel oyuncu Banu karakterine hayat verecek. Güçlü, akıllı, son derece çekici ve güzel bir kadın olan Banu, hayatı boyunca aşkı hiç tatmayan, erkeklerin dünyasında, silahların gölgesinde yaşayan bir kadın… İzleyiciler, “Cansu Dere kimdir, kaç yaşında?” sorularının yanıtlarını öğrenmek istiyorlar. 14 Ekim 1980’de dünyaya gelen, Ezel, Sıla ve Anne dizileri ile akıllara kazınan güzel oyuncu ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik.

CANSU DERE KİMDİR?

Cansu Dere 14 Ekim 1980 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Kariyerine ilk adımları mankenlik ile atan Cansu Dere sonraki yıllarda sunuculuk ve oyunculuk alanlarında faaliyet gösterdi.

Başarılı bir mankenken oyunculuğa geçiş yapmıştır. Yunanistan göçmeni bir ailenin kızı olan Dere, özellikle Sıla ve Eyşan rolleriyle akıllarda yer etmiştir.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde İranlı Firuze karakteri ile yer almıştır. Birçok dizi ve filmde oynayan Dere, 2016 Ekim'inde Star TV’de yayınlanmaya başlayan Anne (dizi) dizisinde Zeynep karakterini canlandırmış ve bu rolü ile de hafızalara kazınmıştır.

FERHAT İLE ŞİRİN’DEKİ BANU KİMDİR?

Güçlü, akıllı, son derece çekici ve güzel bir kadın olan Banu, hayatı boyunca aşkı hiç tatmayan, erkeklerin dünyasında, silahların gölgesinde yaşayan bir kadındır. Ailesini kaybettikten sonra ömrünü kardeşi Şirin’e adamıştır. Kapalı Çarşı’nın en güçlü ailesi Karalı’ların mirası bugün Banu’nun elindedir. Babasının adına, ailesinin mirasına layık olmak için çalışan Banu için aile her şeyden önce gelir, en başta da kardeşi Şirin. Ama ilk defa önceliği değişecek, hayatına hesapta olmayan biri girecektir. Banu, hayatında ilk kez kendisi için bir şey isteyecektir: Ferhat’ı…