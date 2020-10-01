Cansu Dere aldatıldığını itiraf etti! 'Sadakatsizliğe uğradım'

Caner Cindoruk ile ‘Sadakatsiz’ adlı diziyle ekranlara dönmeye hazırlanan Cansu Dere, zamanında aldatıldığını itiraf etti. Yapımda eşi tarafından aldatılan bir kadının intikamını anlatacak olan Dere, “Evet ben de sadakatsizliğe uğradım. Maalesef benim de başıma geldi” diyerek herkesi şaşırttı. Dizinin fragmanında senaryo gereği Melisa Sezen’den yediği tokatla çok konuşulan Dere, sahneyle ilgili olarak “Kontrollü tokat” yanıtını verdi.

