Cansın Çekili kimdir, kaç yaşında? Cansın Çekili corona virüse mi yakalandı?

31 yaşındaki dizi oyuncusu Cansın Çekili, Instagram hesabından corona virüse yakalandığı duyurdu. Yaşadıklarını tek tek anlatan oyuncu, "Hastalık o kadar zor ve yorucu ki inanın başka birine de bulaştırırım ve ona da bir şey olur korkusu inanılmaz" dedi. Cansın Çekili'ye dair araştırmalar da merak konusu oldu. Cansın Çekili kimdir, kaç yaşında? İşte hakkında merak edilenler..

CANSIN ÇEKİLİ CORONA VİRÜSE Mİ YAKALANDI?



Oyuncu Cansın Çekili, sosyal medya hesabından corona virüse yakalandığını duyurdu. Yaşadıklarını tek tek anlatan oyuncu, "Hastalık o kadar zor ve yorucu ki inanın başka birine de bulaştırırım ve ona da bir şey olur korkusu inanılmaz" dedi.

CANSIN ÇEKİLİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



1989 yılında dünyaya gelen Cansın Çekili İzmir doğumludur. Boyu 1.75 cm, kilosu 55, burcu ise Terazi'dir. Adnan Önal Studio Menajerlik bünyesinde oyunculuk çalışmalarını sürdürmektedir.

Hilal Saral Akademi Kamera Önü Oyunculuk eğitimi alan güzel isim ayrıca Diyalog Anlatım İletişim'de de Oyunculuk Eğitimi almıştır.

İlk dizi oyunculuk deneyimini 2018 yılında Star Tv ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş isimli dizi ile gerçekleştirmiş, dizide Aysel karakterini canlandırmıştır.

Bu dizide Demet Özdemir, Can Yaman, Özlem Tokaslan, Cihan Ercan, Öznur Serçeler, Birand Tunca ve Berat Yenilmez gibi isimler rol almıştır. Ayrıca dizi 45. Altın Kelebek Ödüllerinde En İyi Romantik Komedi Dizisi ödülünü almıştır.

2019 yılında yayınlanan Çocuk dizisinde de Zeynep karakteri ile izleyici karşısına çıktı.