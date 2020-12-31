Cansen Yeni Kut kimdir? Burak Kut'un eşi Cansen Yeni Kut kaç yaşında?

Cansen Yeni Kut Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının jokeri oldu. Ünlü şarkıcı Burak Kut'un eşi Cansen Yeni Kut Kim Milyoner Olmak İster'de eşi tarafından telefon jokeri seçildi. Peki, Cansen Yeni Kut kimdir? Burak Kut eşi Cansen Yeni Kut kaç yaşında?

CANSEN YENİ KUT KİMDİR?

Burak Kut'un eşi Cansen Yeni Kut Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra, Başkent Üniversitesi Kardiyoloji Departmanında ve Türk Kalp Vakfı’nda çalıştı. “Amerikan Academy of Antiaging de Skin Rejuvenation” eğitimi aldıktan sonra Türkiye’de çalışmalarına bu yönde devam etti. Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Kök Hücre Departmanı’nda genetik kök hücre üzerine doktorasını tamamladı.

Hâlen Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümü doktora programına devam etmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir. Tıp fakültesi mezunu, Amerika’da anti-aging eğitimi ile tıp fakültesi bilgilerini sentezleyen bir araştırmacı. Kök hücre üzerine doktora sahibi, Onkim Kök Hücre Teknolojileri Danışmanı, psikoloji alanındaki eğitimine ve kök hücrenin tıbbın her alanında uygulanması alanındaki çalışmalarına devam ediyor.