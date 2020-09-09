09 Eylül 2020 Çarşamba 12:08 | Son Güncelleme:
Cansel Elçin eşi Zeynep Tuğçe Bayat'a nasıl evlilik teklifi etti? İlk kez anlattı!
Zeynep Tuğçe Bayat ile iki yıllık ilişkisini geçen ağustosta nikah masasına taşıyan oyuncu Cansel Elçin, eşine nasıl evlenme teklifi ettiğini anlattı.
Cansel Elçin (46) ile Zeynep Tuğçe Bayat (29) iki hafta önce nikah masasına oturmuştu. Oyuncu çift geçtiğimiz gün Nişantaşı’ndaydı.
"EVLİLİK TEKLİFİMİ FRANSIZCA YAPMIŞTIM"
Cansel Elçin, “Zeynep’e ilk evlilik teklifimi havalı olsun diye Fransızca yapmıştım ama ciddiye almamıştı, ikincisinde elimde bir deniz kabuğu vardı, kabul gördü” dedi.
Cansel Elçin ev işlerinde eşi Zeynep Tuğçe Bayat’a yardım ettiğini, temizlik yaptığını söyledi. Öte yandan Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, İki yıldır birlikte. Çift, ani bir kararla nikâh masasına oturmuştu. (Posta)