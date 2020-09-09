Cansel Elçin eşi Zeynep Tuğçe Bayat'a nasıl evlilik teklifi etti? İlk kez anlattı!

Cansel Elçin (46) ile Zeynep Tuğçe Bayat (29) iki hafta önce nikah masasına oturmuştu. Oyuncu çift geçtiğimiz gün Nişantaşı’ndaydı.

"EVLİLİK TEKLİFİMİ FRANSIZCA YAPMIŞTIM"

Cansel Elçin, “Zeynep’e ilk evlilik teklifimi havalı olsun diye Fransızca yapmıştım ama ciddiye almamıştı, ikincisinde elimde bir deniz kabuğu vardı, kabul gördü” dedi.

Cansel Elçin ev işlerinde eşi Zeynep Tuğçe Bayat’a yardım ettiğini, temizlik yaptığını söyledi. Öte yandan Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, İki yıldır birlikte. Çift, ani bir kararla nikâh masasına oturmuştu. (Posta)