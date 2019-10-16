Cannes'da Can Yaman, Akın Akınözü ve Burak Özçivit yarışı! Sosyal medya karıştı

Cannes'daki dünyaca ünlü MIPCOM Fuarı, Türk oyuncuların gövde gösterisine döndü. Önümüzdeki hafta yayın hayatına başlayacak olan iddialı dizi 'Kuruluş Osman'ın yakışıklı baş rol oyuncusu Burak Özçivit'in dev afişi Cannes'a asıldı. Kentte, dünyanın en zengin işadamlarının, dünya jet-setinin ve Hollywood yıldızlarının konakladığı Carlton Oteli'nin girişine, bu özel afiş için görkemli bir tag yapıldı.

SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Burak Özçivit'in dizisi henüz ekrana gelmeden, Fransa'da dünyanın dört bir yanından gelen alıcılara “The Ottoman' adıyla gösterilirken, Erkenci Kuş'un pazarlanmasına destek için Cannes'da bulunan Can Yaman'ın dev bir afişi de aynı cadde üzerinde bir binanın yan cephesini süslüyor.

Öte yandan Hercai dizisinin yakışıklı oyuncusu Akın Akınözü de fuara katıldı. Türkiye'nin en gözde jönlerinden Burak Özçivit, Can Yaman ve Akın Akınözü, MIPCOM 2019 fuarı için gittikleri Cannes'da objektiflere poz verdi. Bu pozlar sonrası sosyal medyada hangi ismin daha yakışıklı olduğu tartışılmaya başlandı.