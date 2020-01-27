Canlı yayında rekor bağış! 5 saatte 73 milyon TL

Acun Ilıcalı sahibi olduğu TV8’de Elazığ ve çevre illerde yardıma ihtiyacı olan depremzedeler için ‘Tek Yürek’ adlı program düzenlendi. Yaklaşık 5 saat canlı olarak ekrana gelen yayımda, 73 milyon TL toplandı. Gecede ünlü isimler, peş peşe canlı yayına bağlanarak binlerce lira bağış yaptıklarını duyurdu.

REKLAM GELİRLERİNİ AKTARDI

Oğulcan Engin Tv8’in yardım kampanyasını arayarak annesi Seda Sayan ve ailesi adına 100 bin TL bağışladıklarını açıkladı. ‘O Ses Türkiye’de jüri üyeliği yapan Murat Boz ve Hadise ise 100 bin TL’lik bağış yaptı. Gecede Sibel Can 100 bin, Mustafa Ceceli de 50 bin TL hesaba aktardı. Canlı yayında telefonla bağlanan Reynmen ve Bülent Serttaş da 25 bin TL göndereceklerini söyledi. Acun Ilıcalı da düzenlediği programın reklam gelirlerini bağışlayacağını açıkladı.

Gece sonunda toplam rakamı açıklayan Acun Ilıcalı, 2 milyon 150 binden fazla SMS atıldığını söyledi.